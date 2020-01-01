Токеномика Wise (WISE)

Токеномика Wise (WISE)

Откройте для себя ключевую информацию о Wise (WISE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Wise (WISE)

Wise is a decentralized Ether-backed investment tool programmed to earn users' interest when locked up over periods of time (similar to a bond).

Официальный сайт:
https://wisetoken.net

Токеномика и анализ цен Wise (WISE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wise (WISE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,13M
$ 6,13M$ 6,13M
Общее предложение:
$ 543,21M
$ 543,21M$ 543,21M
Оборотное предложение:
$ 40,05M
$ 40,05M$ 40,05M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 83,15M
$ 83,15M$ 83,15M
Исторический максимум:
$ 0,96738
$ 0,96738$ 0,96738
Исторический минимум:
$ 0,078411
$ 0,078411$ 0,078411
Текущая цена:
$ 0,153066
$ 0,153066$ 0,153066

Токеномика Wise (WISE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Wise (WISE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WISE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WISE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WISE, изучите текущую цену WISE!

Прогноз цены WISE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.