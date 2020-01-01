Токеномика Wise (WISE) Откройте для себя ключевую информацию о Wise (WISE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wise (WISE) Wise is a decentralized Ether-backed investment tool programmed to earn users' interest when locked up over periods of time (similar to a bond). Официальный сайт: https://wisetoken.net Купить WISE сейчас!

Токеномика и анализ цен Wise (WISE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wise (WISE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,13M $ 6,13M $ 6,13M Общее предложение: $ 543,21M $ 543,21M $ 543,21M Оборотное предложение: $ 40,05M $ 40,05M $ 40,05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 83,15M $ 83,15M $ 83,15M Исторический максимум: $ 0,96738 $ 0,96738 $ 0,96738 Исторический минимум: $ 0,078411 $ 0,078411 $ 0,078411 Текущая цена: $ 0,153066 $ 0,153066 $ 0,153066 Узнайте больше о цене Wise (WISE)

Токеномика Wise (WISE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wise (WISE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WISE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WISE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WISE, изучите текущую цену WISE!

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