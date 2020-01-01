Токеномика WIDI (WIDI) Откройте для себя ключевую информацию о WIDI (WIDI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WIDI (WIDI) Backed by the Solana Foundation with first of its kind tools & apps (Overlimit Grantee). The first and only mobile-native AI-powered App on Solana. WIDI App lets you auto-copy top traders without hunting for wallets and tap into AI-powered pre-trade analysis. Trading Leaders set their rules and earn fees every time someone copy their trades. The governance token $WIDI unlocks app perks and Hedge Fund access. Официальный сайт: https://widit.fun Купить WIDI сейчас!

Токеномика и анализ цен WIDI (WIDI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WIDI (WIDI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,26M $ 2,26M $ 2,26M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,26M $ 2,26M $ 2,26M Исторический максимум: $ 0,00475464 $ 0,00475464 $ 0,00475464 Исторический минимум: $ 0,00152214 $ 0,00152214 $ 0,00152214 Текущая цена: $ 0,00226463 $ 0,00226463 $ 0,00226463 Узнайте больше о цене WIDI (WIDI)

Токеномика WIDI (WIDI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WIDI (WIDI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WIDI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WIDI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WIDI, изучите текущую цену WIDI!

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