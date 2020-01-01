Токеномика WIDI (WIDI)

Токеномика WIDI (WIDI)

Откройте для себя ключевую информацию о WIDI (WIDI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о WIDI (WIDI)

Backed by the Solana Foundation with first of its kind tools & apps (Overlimit Grantee). The first and only mobile-native AI-powered App on Solana. WIDI App lets you auto-copy top traders without hunting for wallets and tap into AI-powered pre-trade analysis. Trading Leaders set their rules and earn fees every time someone copy their trades. The governance token $WIDI unlocks app perks and Hedge Fund access.

Официальный сайт:
https://widit.fun

Токеномика и анализ цен WIDI (WIDI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене WIDI (WIDI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,26M
$ 2,26M$ 2,26M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,26M
$ 2,26M$ 2,26M
Исторический максимум:
$ 0,00475464
$ 0,00475464$ 0,00475464
Исторический минимум:
$ 0,00152214
$ 0,00152214$ 0,00152214
Текущая цена:
$ 0,00226463
$ 0,00226463$ 0,00226463

Токеномика WIDI (WIDI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики WIDI (WIDI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WIDI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WIDI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WIDI, изучите текущую цену WIDI!

Прогноз цены WIDI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.