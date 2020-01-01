Токеномика WickedBet Casino (WIK) Откройте для себя ключевую информацию о WickedBet Casino (WIK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WickedBet Casino (WIK) Welcome to WickedBet! The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform. We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies. Why $WIK? Holding $WIK: Benefit from the deflationary system that rises with platform usage. Staking $WIK: Benefit from our profit sharing models. Using $WIK: Discounts on our platform.

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Токеномика и анализ цен WickedBet Casino (WIK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WickedBet Casino (WIK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 196,05K $ 196,05K $ 196,05K Общее предложение: $ 69,52M $ 69,52M $ 69,52M Оборотное предложение: $ 42,92M $ 42,92M $ 42,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 317,59K $ 317,59K $ 317,59K Исторический максимум: $ 0,211205 $ 0,211205 $ 0,211205 Исторический минимум: $ 0,00307217 $ 0,00307217 $ 0,00307217 Текущая цена: $ 0,00456817 $ 0,00456817 $ 0,00456817 Узнайте больше о цене WickedBet Casino (WIK)

Токеномика WickedBet Casino (WIK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WickedBet Casino (WIK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WIK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WIK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WIK, изучите текущую цену WIK!

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