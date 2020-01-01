Токеномика WickedBet Casino (WIK)

Токеномика WickedBet Casino (WIK)

Откройте для себя ключевую информацию о WickedBet Casino (WIK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о WickedBet Casino (WIK)

Welcome to WickedBet!

The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform.

We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies.

Why $WIK?

Holding $WIK:

  • Benefit from the deflationary system that rises with platform usage.

Staking $WIK:

  • Benefit from our profit sharing models.

Using $WIK:

  • Discounts on our platform.
  • Early Access to our currently USDT based Casino.
  • A whole array of benefits in the Web3 PvP Arena.
  • Higher level access within our affiliate system.
  • Scaling rewards via our daily log in faucet system.

Официальный сайт:
https://www.wickedbet.com
Whitepaper:
https://wickedbet-com.gitbook.io/wickedbet-whitepaper/usdwik/tokenomics

Токеномика и анализ цен WickedBet Casino (WIK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене WickedBet Casino (WIK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 196,05K
$ 196,05K$ 196,05K
Общее предложение:
$ 69,52M
$ 69,52M$ 69,52M
Оборотное предложение:
$ 42,92M
$ 42,92M$ 42,92M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 317,59K
$ 317,59K$ 317,59K
Исторический максимум:
$ 0,211205
$ 0,211205$ 0,211205
Исторический минимум:
$ 0,00307217
$ 0,00307217$ 0,00307217
Текущая цена:
$ 0,00456817
$ 0,00456817$ 0,00456817

Токеномика WickedBet Casino (WIK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики WickedBet Casino (WIK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WIK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WIK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WIK, изучите текущую цену WIK!

Прогноз цены WIK

Хотите узнать, куда может двигаться WIK? Наша страница прогноза цены WIK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.