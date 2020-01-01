Токеномика Welshare Health Token (WEL) Откройте для себя ключевую информацию о Welshare Health Token (WEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Welshare Health Token (WEL) Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies. Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies. Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers. Официальный сайт: https://www.welshare.health/ Whitepaper: https://whitepaper.welshare.health/ Купить WEL сейчас!

Токеномика и анализ цен Welshare Health Token (WEL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Welshare Health Token (WEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 540,83K $ 540,83K $ 540,83K Общее предложение: $ 2,50B $ 2,50B $ 2,50B Оборотное предложение: $ 245,74M $ 245,74M $ 245,74M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,50M $ 5,50M $ 5,50M Исторический максимум: $ 0,146838 $ 0,146838 $ 0,146838 Исторический минимум: $ 0,00214529 $ 0,00214529 $ 0,00214529 Текущая цена: $ 0,00220078 $ 0,00220078 $ 0,00220078 Узнайте больше о цене Welshare Health Token (WEL)

Токеномика Welshare Health Token (WEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Welshare Health Token (WEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WEL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WEL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WEL, изучите текущую цену WEL!

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