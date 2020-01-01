Токеномика We Love Pussy (PUSSY) Откройте для себя ключевую информацию о We Love Pussy (PUSSY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о We Love Pussy (PUSSY) A bold new token that celebrates empowerment, freedom, and fun, embracing everyone who believes in the power of confidence and connection. More than just a meme coin, $PUSSY is about rewriting the rules of how we connect in crypto: bold, inclusive, and a little bit cheeky. For women, it’s a symbol of ownership and celebration—taking pride in what’s yours, unapologetically. It’s about community, respect, and letting your personality shine. For men, it’s an invitation to be part of a positive, open community that appreciates strength, humor, and individuality. Join us as we celebrate $PUSSY with pride, respect, and a wink. Because crypto should be sexy, smart, and unstoppable. Официальный сайт: https://welovepussy.fun/ Купить PUSSY сейчас!

Токеномика и анализ цен We Love Pussy (PUSSY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене We Love Pussy (PUSSY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 102,16K $ 102,16K $ 102,16K Общее предложение: $ 999,82M $ 999,82M $ 999,82M Оборотное предложение: $ 999,82M $ 999,82M $ 999,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 102,16K $ 102,16K $ 102,16K Исторический максимум: $ 0,00210094 $ 0,00210094 $ 0,00210094 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00010218 $ 0,00010218 $ 0,00010218 Узнайте больше о цене We Love Pussy (PUSSY)

Токеномика We Love Pussy (PUSSY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики We Love Pussy (PUSSY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUSSY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUSSY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUSSY, изучите текущую цену PUSSY!

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