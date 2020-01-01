Токеномика We Love Pussy (PUSSY)

Токеномика We Love Pussy (PUSSY)

Откройте для себя ключевую информацию о We Love Pussy (PUSSY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о We Love Pussy (PUSSY)

A bold new token that celebrates empowerment, freedom, and fun, embracing everyone who believes in the power of confidence and connection. More than just a meme coin, $PUSSY is about rewriting the rules of how we connect in crypto: bold, inclusive, and a little bit cheeky.

For women, it’s a symbol of ownership and celebration—taking pride in what’s yours, unapologetically. It’s about community, respect, and letting your personality shine.

For men, it’s an invitation to be part of a positive, open community that appreciates strength, humor, and individuality.

Join us as we celebrate $PUSSY with pride, respect, and a wink. Because crypto should be sexy, smart, and unstoppable.

Официальный сайт:
https://welovepussy.fun/

Токеномика и анализ цен We Love Pussy (PUSSY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене We Love Pussy (PUSSY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 102,16K
$ 102,16K$ 102,16K
Общее предложение:
$ 999,82M
$ 999,82M$ 999,82M
Оборотное предложение:
$ 999,82M
$ 999,82M$ 999,82M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 102,16K
$ 102,16K$ 102,16K
Исторический максимум:
$ 0,00210094
$ 0,00210094$ 0,00210094
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00010218
$ 0,00010218$ 0,00010218

Токеномика We Love Pussy (PUSSY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики We Love Pussy (PUSSY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PUSSY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PUSSY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUSSY, изучите текущую цену PUSSY!

Прогноз цены PUSSY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.