Токеномика Walter (WALTER) Откройте для себя ключевую информацию о Walter (WALTER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Walter (WALTER) Walter (WALTER) is a community-driven memecoin that emphasizes decentralization and collective governance. The ownership of Walter has been fully renounced, ensuring that no central authorities or developers have control over the coin. This renunciation highlights Walter's commitment to being a true community asset. As the developers say, "Woof woof, Walter is taking over crypto!" and "Previous dev jeeted so we're running this up," reflecting the community's enthusiastic and determined spirit. Walter celebrates meme culture, bringing humor and creativity to the cryptocurrency space, and fostering an inclusive and welcoming community. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, the Walter community is open to all, encouraging participation and collaboration. Walter represents the power of decentralized finance and community engagement, making it a unique and exciting project in the crypto landscape. Официальный сайт: https://walteronsolana.com/ Купить WALTER сейчас!

Токеномика и анализ цен Walter (WALTER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Walter (WALTER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 832,70K $ 832,70K $ 832,70K Общее предложение: $ 950,13M $ 950,13M $ 950,13M Оборотное предложение: $ 950,13M $ 950,13M $ 950,13M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 832,70K $ 832,70K $ 832,70K Исторический максимум: $ 0,01977173 $ 0,01977173 $ 0,01977173 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00087764 $ 0,00087764 $ 0,00087764 Узнайте больше о цене Walter (WALTER)

Токеномика Walter (WALTER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Walter (WALTER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WALTER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WALTER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WALTER, изучите текущую цену WALTER!

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