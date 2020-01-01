Токеномика Voucher BNC (VBNC) Откройте для себя ключевую информацию о Voucher BNC (VBNC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Voucher BNC (VBNC) vBNC is a representation Token of liquid staked BNC. Bifrost is a Liquid Staking app-chain tailored for all blockchains, utilizing decentralized cross-chain interoperability to empower users to earn staking rewards and DeFi yields with flexibility, liquidity, and high security across multiple chains. The easiest way to understand Bifrost is to see it as a derivative issuer that provides liquidity for all pledged assets, issuing corresponding shadow assets during the bonding period of the original assets. At the same time, the shadow asset is a fungible Token that can be circulated in different DEXs, pools, protocols and across chains. Официальный сайт: https://bifrost.io/ Купить VBNC сейчас!

Токеномика и анализ цен Voucher BNC (VBNC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Voucher BNC (VBNC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 964,17K $ 964,17K $ 964,17K Общее предложение: $ 7,10M $ 7,10M $ 7,10M Оборотное предложение: $ 7,10M $ 7,10M $ 7,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 964,17K $ 964,17K $ 964,17K Исторический максимум: $ 0,323317 $ 0,323317 $ 0,323317 Исторический минимум: $ 0,13214 $ 0,13214 $ 0,13214 Текущая цена: $ 0,135872 $ 0,135872 $ 0,135872 Узнайте больше о цене Voucher BNC (VBNC)

Токеномика Voucher BNC (VBNC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Voucher BNC (VBNC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VBNC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VBNC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VBNC, изучите текущую цену VBNC!

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