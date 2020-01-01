Токеномика VitaRNA (VITARNA)

Токеномика VitaRNA (VITARNA)

Откройте для себя ключевую информацию о VitaRNA (VITARNA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о VitaRNA (VITARNA)

Gene therapy project - tokenization of the Artan Bio IP-NFT by VitaDAO

Официальный сайт:
https://www.vitarna.xyz/
Whitepaper:
https://cdn.prod.website-files.com/660c5ecb0aa2734474b1f98f/664f2716f8ba2ae0dc46333f_Artan_Bio_IPT_Whitepaper-May_23_2024.pdf

Токеномика и анализ цен VitaRNA (VITARNA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене VitaRNA (VITARNA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,88M
$ 2,88M$ 2,88M
Общее предложение:
$ 5,00M
$ 5,00M$ 5,00M
Оборотное предложение:
$ 2,27M
$ 2,27M$ 2,27M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,35M
$ 6,35M$ 6,35M
Исторический максимум:
$ 7,46
$ 7,46$ 7,46
Исторический минимум:
$ 0,525027
$ 0,525027$ 0,525027
Текущая цена:
$ 1,27
$ 1,27$ 1,27

Токеномика VitaRNA (VITARNA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики VitaRNA (VITARNA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VITARNA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VITARNA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VITARNA, изучите текущую цену VITARNA!

Прогноз цены VITARNA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.