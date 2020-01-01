Токеномика VitaRNA (VITARNA) Откройте для себя ключевую информацию о VitaRNA (VITARNA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VitaRNA (VITARNA) Gene therapy project - tokenization of the Artan Bio IP-NFT by VitaDAO Официальный сайт: https://www.vitarna.xyz/ Whitepaper: https://cdn.prod.website-files.com/660c5ecb0aa2734474b1f98f/664f2716f8ba2ae0dc46333f_Artan_Bio_IPT_Whitepaper-May_23_2024.pdf Купить VITARNA сейчас!

Токеномика и анализ цен VitaRNA (VITARNA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VitaRNA (VITARNA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,88M $ 2,88M $ 2,88M Общее предложение: $ 5,00M $ 5,00M $ 5,00M Оборотное предложение: $ 2,27M $ 2,27M $ 2,27M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,35M $ 6,35M $ 6,35M Исторический максимум: $ 7,46 $ 7,46 $ 7,46 Исторический минимум: $ 0,525027 $ 0,525027 $ 0,525027 Текущая цена: $ 1,27 $ 1,27 $ 1,27 Узнайте больше о цене VitaRNA (VITARNA)

Токеномика VitaRNA (VITARNA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VitaRNA (VITARNA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VITARNA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VITARNA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VITARNA, изучите текущую цену VITARNA!

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