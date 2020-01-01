Токеномика Verida Token (VDA)

Токеномика Verida Token (VDA)

Откройте для себя ключевую информацию о Verida Token (VDA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Verida Token (VDA)

$VDA is the native utility token for the Verida Network. The Verida Network is the first decentralized database network for owning, storing and controlling private data. It has multi-chain interoperability and is built on decentralized identity. The network is specifically designed to enable fast commits, advanced security and built-in unlimited scalability.

$VDA as a storage credit or currency on the Verida Network, creates a data economy enabling secure interactions between accounts to facilitate secure data storage, trusted sharing, fast querying and trusted messaging. Both developers and storage providers to stake its native utility token, $VDA, to participate in the network. Users also pay for their own storage needs in $VDA. Applications may also pay for storage on behalf of their users.

Официальный сайт:
https://www.verida.network/
Whitepaper:
https://www.verida.io/whitepaper

Токеномика и анализ цен Verida Token (VDA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Verida Token (VDA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,05M
$ 1,05M$ 1,05M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 292,22M
$ 292,22M$ 292,22M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,59M
$ 3,59M$ 3,59M
Исторический максимум:
$ 0,11457
$ 0,11457$ 0,11457
Исторический минимум:
$ 0,002341
$ 0,002341$ 0,002341
Текущая цена:
$ 0,00363221
$ 0,00363221$ 0,00363221

Токеномика Verida Token (VDA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Verida Token (VDA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VDA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VDA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VDA, изучите текущую цену VDA!

Прогноз цены VDA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.