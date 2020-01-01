Токеномика Verida Token (VDA) Откройте для себя ключевую информацию о Verida Token (VDA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Verida Token (VDA) $VDA is the native utility token for the Verida Network. The Verida Network is the first decentralized database network for owning, storing and controlling private data. It has multi-chain interoperability and is built on decentralized identity. The network is specifically designed to enable fast commits, advanced security and built-in unlimited scalability. $VDA as a storage credit or currency on the Verida Network, creates a data economy enabling secure interactions between accounts to facilitate secure data storage, trusted sharing, fast querying and trusted messaging. Both developers and storage providers to stake its native utility token, $VDA, to participate in the network. Users also pay for their own storage needs in $VDA. Applications may also pay for storage on behalf of their users. Официальный сайт: https://www.verida.network/ Whitepaper: https://www.verida.io/whitepaper Купить VDA сейчас!

Токеномика и анализ цен Verida Token (VDA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Verida Token (VDA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,05M $ 1,05M $ 1,05M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 292,22M $ 292,22M $ 292,22M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,59M $ 3,59M $ 3,59M Исторический максимум: $ 0,11457 $ 0,11457 $ 0,11457 Исторический минимум: $ 0,002341 $ 0,002341 $ 0,002341 Текущая цена: $ 0,00363221 $ 0,00363221 $ 0,00363221 Узнайте больше о цене Verida Token (VDA)

Токеномика Verida Token (VDA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Verida Token (VDA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VDA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VDA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VDA, изучите текущую цену VDA!

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