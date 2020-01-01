Токеномика Velvet AI (VELAI) Откройте для себя ключевую информацию о Velvet AI (VELAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Velvet AI (VELAI) Velvet AI is an advanced cryptocurrency trading system powered by artificial intelligence, currently tracking over 10,000 EVM wallets for trend analysis and early token detection. The platform provides AI-driven security analysis at the smart contract level to identify potential scams and assess trading risks based on liquidity metrics. The ecosystem features a sophisticated terminal interface delivering real-time trading signals across ETH, Base, Arbitrum, and Avalanche networks. $VELAI token holders benefit from a 50/50 revenue sharing model through staking, with proceeds split between treasury growth and holder rewards. Официальный сайт: https://velvetai.xyz Купить VELAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Velvet AI (VELAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Velvet AI (VELAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 228.73K $ 228.73K $ 228.73K Общее предложение: $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B Оборотное предложение: $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 228.73K $ 228.73K $ 228.73K Исторический максимум: $ 0.00599055 $ 0.00599055 $ 0.00599055 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.000207 $ 0.000207 $ 0.000207 Узнайте больше о цене Velvet AI (VELAI)

Токеномика Velvet AI (VELAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Velvet AI (VELAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VELAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VELAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VELAI, изучите текущую цену VELAI!

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