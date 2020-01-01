Токеномика VCGamers (VCG) Откройте для себя ключевую информацию о VCGamers (VCG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VCGamers (VCG) $VCG is developed on top of a social commerce platform that connects gamers and enables them to buy and sell digital gaming items and gaming NFTs. This gives $VCG a real practical utility within the VCGamers ecosystem. Embrace a platform where gamers and blockchain converge! Официальный сайт: https://vcgamers.com/ Купить VCG сейчас!

Токеномика и анализ цен VCGamers (VCG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VCGamers (VCG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 766,00K $ 766,00K $ 766,00K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 766,01K $ 766,01K $ 766,01K Исторический максимум: $ 0,19225 $ 0,19225 $ 0,19225 Исторический минимум: $ 0,0050598 $ 0,0050598 $ 0,0050598 Текущая цена: $ 0,00766007 $ 0,00766007 $ 0,00766007 Узнайте больше о цене VCGamers (VCG)

Токеномика VCGamers (VCG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VCGamers (VCG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VCG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VCG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VCG, изучите текущую цену VCG!

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