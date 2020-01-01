Токеномика VCGamers (VCG)

Токеномика VCGamers (VCG)

Откройте для себя ключевую информацию о VCGamers (VCG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о VCGamers (VCG)

$VCG is developed on top of a social commerce platform that connects gamers and enables them to buy and sell digital gaming items and gaming NFTs. This gives $VCG a real practical utility within the VCGamers ecosystem. Embrace a platform where gamers and blockchain converge!

Официальный сайт:
https://vcgamers.com/

Токеномика и анализ цен VCGamers (VCG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене VCGamers (VCG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 766,00K
$ 766,00K$ 766,00K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 766,01K
$ 766,01K$ 766,01K
Исторический максимум:
$ 0,19225
$ 0,19225$ 0,19225
Исторический минимум:
$ 0,0050598
$ 0,0050598$ 0,0050598
Текущая цена:
$ 0,00766007
$ 0,00766007$ 0,00766007

Токеномика VCGamers (VCG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики VCGamers (VCG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VCG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VCG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VCG, изучите текущую цену VCG!

Прогноз цены VCG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.