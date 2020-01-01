Токеномика USUALx (USUALX) Откройте для себя ключевую информацию о USUALx (USUALX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о USUALx (USUALX) Usual protocol is a decentralized banking framework centered around USD0, a stablecoin designed as a liquid deposit token. It embodies the principle of redistributing value generated by users through a revenue-based token, USUAL. This approach enables users to access yields while simultaneously gaining exposure to the protocol’s growth and long-term success. $USUALx is the staked version of $USUAL. It empowers holders with governance rights and grants daily $USUAL rewards. Официальный сайт: https://usual.money/ Купить USUALX сейчас!

Токеномика и анализ цен USUALx (USUALX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене USUALx (USUALX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 42,79M $ 42,79M $ 42,79M Общее предложение: $ 416,65M $ 416,65M $ 416,65M Оборотное предложение: $ 416,65M $ 416,65M $ 416,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 42,79M $ 42,79M $ 42,79M Исторический максимум: $ 1,59 $ 1,59 $ 1,59 Исторический минимум: $ 0,072403 $ 0,072403 $ 0,072403 Текущая цена: $ 0,102702 $ 0,102702 $ 0,102702 Узнайте больше о цене USUALx (USUALX)

Токеномика USUALx (USUALX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики USUALx (USUALX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USUALX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USUALX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USUALX, изучите текущую цену USUALX!

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