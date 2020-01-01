Токеномика USUALx (USUALX)

Токеномика USUALx (USUALX)

Откройте для себя ключевую информацию о USUALx (USUALX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о USUALx (USUALX)

Usual protocol is a decentralized banking framework centered around USD0, a stablecoin designed as a liquid deposit token. It embodies the principle of redistributing value generated by users through a revenue-based token, USUAL. This approach enables users to access yields while simultaneously gaining exposure to the protocol’s growth and long-term success.

$USUALx is the staked version of $USUAL. It empowers holders with governance rights and grants daily $USUAL rewards.

Официальный сайт:
https://usual.money/

Токеномика и анализ цен USUALx (USUALX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене USUALx (USUALX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 42,79M
$ 42,79M$ 42,79M
Общее предложение:
$ 416,65M
$ 416,65M$ 416,65M
Оборотное предложение:
$ 416,65M
$ 416,65M$ 416,65M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 42,79M
$ 42,79M$ 42,79M
Исторический максимум:
$ 1,59
$ 1,59$ 1,59
Исторический минимум:
$ 0,072403
$ 0,072403$ 0,072403
Текущая цена:
$ 0,102702
$ 0,102702$ 0,102702

Токеномика USUALx (USUALX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики USUALx (USUALX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов USUALX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов USUALX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USUALX, изучите текущую цену USUALX!

Прогноз цены USUALX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.