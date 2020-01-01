Токеномика USSI (USSI) Откройте для себя ключевую информацию о USSI (USSI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о USSI (USSI) The SoSoValue Index Protocol is a cutting-edge spot index solution designed to make crypto investments simple and secured. SSI Protocol leverages on-chain smart contracts to repackage multi-chain, multi-asset portfolios into Wrapped Tokens (SSI). These tokens represent a basket of underlying assets, enabling Wrapped Tokens to track the value fluctuations of the spots basket, effectively achieving the effects of passive index investing. USSI is a delta-neutral funding rate product, utilizing systematic delta hedging strategies to maintain a delta-neutral exposure while optimizing returns through funding rate. Официальный сайт: https://ssi.sosovalue.com/ Купить USSI сейчас!

Токеномика и анализ цен USSI (USSI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене USSI (USSI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,91M $ 8,91M $ 8,91M Общее предложение: $ 8,81M $ 8,81M $ 8,81M Оборотное предложение: $ 8,81M $ 8,81M $ 8,81M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,91M $ 8,91M $ 8,91M Исторический максимум: $ 1,058 $ 1,058 $ 1,058 Исторический минимум: $ 0,981961 $ 0,981961 $ 0,981961 Текущая цена: $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 Узнайте больше о цене USSI (USSI)

Токеномика USSI (USSI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики USSI (USSI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USSI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USSI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USSI, изучите текущую цену USSI!

Прогноз цены USSI Хотите узнать, куда может двигаться USSI? Наша страница прогноза цены USSI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена USSI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!