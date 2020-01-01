Токеномика USSI (USSI)

Токеномика USSI (USSI)

Откройте для себя ключевую информацию о USSI (USSI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о USSI (USSI)

The SoSoValue Index Protocol is a cutting-edge spot index solution designed to make crypto investments simple and secured. SSI Protocol leverages on-chain smart contracts to repackage multi-chain, multi-asset portfolios into Wrapped Tokens (SSI). These tokens represent a basket of underlying assets, enabling Wrapped Tokens to track the value fluctuations of the spots basket, effectively achieving the effects of passive index investing.

USSI is a delta-neutral funding rate product, utilizing systematic delta hedging strategies to maintain a delta-neutral exposure while optimizing returns through funding rate.

Официальный сайт:
https://ssi.sosovalue.com/

Токеномика и анализ цен USSI (USSI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене USSI (USSI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,91M
$ 8,91M$ 8,91M
Общее предложение:
$ 8,81M
$ 8,81M$ 8,81M
Оборотное предложение:
$ 8,81M
$ 8,81M$ 8,81M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,91M
$ 8,91M$ 8,91M
Исторический максимум:
$ 1,058
$ 1,058$ 1,058
Исторический минимум:
$ 0,981961
$ 0,981961$ 0,981961
Текущая цена:
$ 1,011
$ 1,011$ 1,011

Токеномика USSI (USSI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики USSI (USSI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов USSI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов USSI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USSI, изучите текущую цену USSI!

Прогноз цены USSI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.