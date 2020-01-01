Токеномика USDtez (USDTZ) Откройте для себя ключевую информацию о USDtez (USDTZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о USDtez (USDTZ) USDtez (USDtz) is the first USD stablecoin and first FIAT stablecoin on Tezos. Fully-convertible, USDtz is backed 1-1 with FIAT, keeping full and transparent reserves and enabling a secure, scalable, and dApp programmable source of liquidity. Its contract and collateral reserve is audited monthly, with audit/attestation reports published on the USDtz website. USDtez is an open-source project built by multiple firms in the Tezos ecosystem, coordinated by StableTech (Tezos Stable Technologies, Ltd). StableTech is governed by Tezos Stablecoin Foundation — a non-shareholder foundation. Официальный сайт: https://usdtz.com Купить USDTZ сейчас!

Токеномика и анализ цен USDtez (USDTZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене USDtez (USDTZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 275,71K $ 275,71K $ 275,71K Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 252,61K $ 252,61K $ 252,61K Исторический максимум: $ 2,02 $ 2,02 $ 2,02 Исторический минимум: $ 0,410846 $ 0,410846 $ 0,410846 Текущая цена: $ 0,916192 $ 0,916192 $ 0,916192 Узнайте больше о цене USDtez (USDTZ)

Токеномика USDtez (USDTZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики USDtez (USDTZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USDTZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USDTZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDTZ, изучите текущую цену USDTZ!

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