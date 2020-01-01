Токеномика USDtb (USDTB) Откройте для себя ключевую информацию о USDtb (USDTB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о USDtb (USDTB) USDtb shares characteristics with existing fiat stablecoins such as USDC or USDT, seeking to maintain a stable value pegged to the US dollar by utilizing cash or cash-equivalent reserves. Users are able to transfer USDtb freely and without restriction. USDtb is able to scale without practical constraints given the use of Blackrock’s BUIDL as the primary reserve asset, representing the vast majority (90%) of the overall reserves - the highest BUIDL allocation of any stablecoin. Официальный сайт: https://usdtb.money/ Купить USDTB сейчас!

Токеномика и анализ цен USDtb (USDTB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене USDtb (USDTB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,46B $ 1,46B $ 1,46B Общее предложение: $ 1,46B $ 1,46B $ 1,46B Оборотное предложение: $ 1,46B $ 1,46B $ 1,46B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,46B $ 1,46B $ 1,46B Исторический максимум: $ 1,018 $ 1,018 $ 1,018 Исторический минимум: $ 0,986986 $ 0,986986 $ 0,986986 Текущая цена: $ 0,999812 $ 0,999812 $ 0,999812 Узнайте больше о цене USDtb (USDTB)

Токеномика USDtb (USDTB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики USDtb (USDTB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USDTB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USDTB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDTB, изучите текущую цену USDTB!

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