Токеномика USDH (USDH) Откройте для себя ключевую информацию о USDH (USDH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о USDH (USDH) Hubble Protocol's USDH is backed at least 150% by a basket of decentralized crypto assets including SOL, mSOL, BTC, ETH, RAY, SRM, and FTT. Additional tokens will be whitelisted for borrowing in the future after passing a rigorous vetting process. USDH is a Solana-native SPL token that can be used for anything stablecoins are used for in DeFi: pairing for liquidity on AMMs, bonding for tokens, or held as a store of value. Users can deposit USDH in Hubble's Stability Pool to earn a share of liquidations during market downturns. By helping cover bad debt and keeping the system healthy, Stability Pool providers gain access to bluechip tokens at a steep discount through liquidations Официальный сайт: https://hubbleprotocol.io/ Купить USDH сейчас!

Токеномика и анализ цен USDH (USDH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене USDH (USDH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,62M $ 1,62M $ 1,62M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,61M $ 1,61M $ 1,61M Исторический максимум: $ 1,66 $ 1,66 $ 1,66 Исторический минимум: $ 0,0192589 $ 0,0192589 $ 0,0192589 Текущая цена: $ 0,996876 $ 0,996876 $ 0,996876 Узнайте больше о цене USDH (USDH)

Токеномика USDH (USDH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики USDH (USDH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USDH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USDH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDH, изучите текущую цену USDH!

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