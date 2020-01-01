Токеномика USDFC (USDFC)

Токеномика USDFC (USDFC)

Откройте для себя ключевую информацию о USDFC (USDFC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о USDFC (USDFC)

USDFC is a Filecoin-backed stablecoin developed by Secured Finance on the Filecoin Virtual Machine (FVM). Pegged 1:1 to the USD, it’s over-collateralized by FIL, aiming to bring stable, on-chain liquidity to the Filecoin ecosystem. Launched in March 2025, USDFC enables fixed-rate lending, cross-chain swaps via integrations with Axelar and Squid, and boosts DeFi adoption by enhancing liquidity and accessibility on FVM. Secured Finance revolutionizes DeFi 2.0 with transparent, low-cost financial solutions.

Официальный сайт:
https://usdfc.net/
Whitepaper:
https://docs.secured.finance/usdfc-stablecoin-protocol/introduction

Токеномика и анализ цен USDFC (USDFC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене USDFC (USDFC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 309,27K
$ 309,27K$ 309,27K
Общее предложение:
$ 311,66K
$ 311,66K$ 311,66K
Оборотное предложение:
$ 311,66K
$ 311,66K$ 311,66K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 309,27K
$ 309,27K$ 309,27K
Исторический максимум:
$ 1,11
$ 1,11$ 1,11
Исторический минимум:
$ 0,892521
$ 0,892521$ 0,892521
Текущая цена:
$ 0,992339
$ 0,992339$ 0,992339

Токеномика USDFC (USDFC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики USDFC (USDFC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов USDFC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов USDFC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDFC, изучите текущую цену USDFC!

Прогноз цены USDFC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.