Токеномика USDFC (USDFC) Откройте для себя ключевую информацию о USDFC (USDFC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о USDFC (USDFC) USDFC is a Filecoin-backed stablecoin developed by Secured Finance on the Filecoin Virtual Machine (FVM). Pegged 1:1 to the USD, it’s over-collateralized by FIL, aiming to bring stable, on-chain liquidity to the Filecoin ecosystem. Launched in March 2025, USDFC enables fixed-rate lending, cross-chain swaps via integrations with Axelar and Squid, and boosts DeFi adoption by enhancing liquidity and accessibility on FVM. Secured Finance revolutionizes DeFi 2.0 with transparent, low-cost financial solutions. Официальный сайт: https://usdfc.net/ Whitepaper: https://docs.secured.finance/usdfc-stablecoin-protocol/introduction Купить USDFC сейчас!

Токеномика и анализ цен USDFC (USDFC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене USDFC (USDFC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 309,27K $ 309,27K $ 309,27K Общее предложение: $ 311,66K $ 311,66K $ 311,66K Оборотное предложение: $ 311,66K $ 311,66K $ 311,66K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 309,27K $ 309,27K $ 309,27K Исторический максимум: $ 1,11 $ 1,11 $ 1,11 Исторический минимум: $ 0,892521 $ 0,892521 $ 0,892521 Текущая цена: $ 0,992339 $ 0,992339 $ 0,992339 Узнайте больше о цене USDFC (USDFC)

Токеномика USDFC (USDFC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики USDFC (USDFC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USDFC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USDFC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDFC, изучите текущую цену USDFC!

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