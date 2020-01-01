Токеномика Universal ETH (UNIETH)

Токеномика Universal ETH (UNIETH)

Откройте для себя ключевую информацию о Universal ETH (UNIETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Universal ETH (UNIETH)

Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH.

uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes.

Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution.

Официальный сайт:
https://unieth.rockx.com

Токеномика и анализ цен Universal ETH (UNIETH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Universal ETH (UNIETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 35,81M
$ 35,81M$ 35,81M
Общее предложение:
$ 13,15K
$ 13,15K$ 13,15K
Оборотное предложение:
$ 13,15K
$ 13,15K$ 13,15K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 35,81M
$ 35,81M$ 35,81M
Исторический максимум:
$ 4 682,56
$ 4 682,56$ 4 682,56
Исторический минимум:
$ 1 525,18
$ 1 525,18$ 1 525,18
Текущая цена:
$ 2 723,68
$ 2 723,68$ 2 723,68

Токеномика Universal ETH (UNIETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Universal ETH (UNIETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UNIETH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UNIETH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNIETH, изучите текущую цену UNIETH!

Прогноз цены UNIETH

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.