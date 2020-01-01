Токеномика Universal ETH (UNIETH) Откройте для себя ключевую информацию о Universal ETH (UNIETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Universal ETH (UNIETH) Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH. uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes. Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution. Официальный сайт: https://unieth.rockx.com Купить UNIETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Universal ETH (UNIETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Universal ETH (UNIETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 35,81M $ 35,81M $ 35,81M Общее предложение: $ 13,15K $ 13,15K $ 13,15K Оборотное предложение: $ 13,15K $ 13,15K $ 13,15K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 35,81M $ 35,81M $ 35,81M Исторический максимум: $ 4 682,56 $ 4 682,56 $ 4 682,56 Исторический минимум: $ 1 525,18 $ 1 525,18 $ 1 525,18 Текущая цена: $ 2 723,68 $ 2 723,68 $ 2 723,68 Узнайте больше о цене Universal ETH (UNIETH)

Токеномика Universal ETH (UNIETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Universal ETH (UNIETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UNIETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UNIETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNIETH, изучите текущую цену UNIETH!

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