Токеномика Unit Bitcoin (UBTC) Откройте для себя ключевую информацию о Unit Bitcoin (UBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Unit Bitcoin (UBTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Unit Bitcoin (UBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,71M $ 5,71M $ 5,71M Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 53,29 $ 53,29 $ 53,29 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,25T $ 2,25T $ 2,25T Исторический максимум: $ 113 318 $ 113 318 $ 113 318 Исторический минимум: $ 73 355 $ 73 355 $ 73 355 Текущая цена: $ 107 350 $ 107 350 $ 107 350 Узнайте больше о цене Unit Bitcoin (UBTC)

Токеномика Unit Bitcoin (UBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Unit Bitcoin (UBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UBTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UBTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UBTC, изучите текущую цену UBTC!

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