Токеномика Unagi Token (UNA) Откройте для себя ключевую информацию о Unagi Token (UNA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Unagi Token (UNA) UNA token is Unagi's web3 gaming ecosystem token. It is your universal ticket to the entire range of Unagi games, offering a seamless experience across various genres and platforms including Ultimate Champions, Persona and many more to come! We’re creating a cohesive, interconnected gaming environment. One token, many worlds. Официальный сайт: https://www.unagi.games/ Купить UNA сейчас!

Токеномика и анализ цен Unagi Token (UNA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Unagi Token (UNA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,11M $ 17,11M $ 17,11M Общее предложение: $ 990,63M $ 990,63M $ 990,63M Оборотное предложение: $ 611,52M $ 611,52M $ 611,52M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,71M $ 27,71M $ 27,71M Исторический максимум: $ 0,154495 $ 0,154495 $ 0,154495 Исторический минимум: $ 0,00648287 $ 0,00648287 $ 0,00648287 Текущая цена: $ 0,02796055 $ 0,02796055 $ 0,02796055 Узнайте больше о цене Unagi Token (UNA)

Токеномика Unagi Token (UNA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Unagi Token (UNA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UNA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UNA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNA, изучите текущую цену UNA!

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