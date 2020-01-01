Токеномика Unagi Token (UNA)

Токеномика Unagi Token (UNA)

Откройте для себя ключевую информацию о Unagi Token (UNA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Unagi Token (UNA)

UNA token is Unagi's web3 gaming ecosystem token. It is your universal ticket to the entire range of Unagi games, offering a seamless experience across various genres and platforms including Ultimate Champions, Persona and many more to come! We’re creating a cohesive, interconnected gaming environment. One token, many worlds.

Официальный сайт:
https://www.unagi.games/

Токеномика и анализ цен Unagi Token (UNA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Unagi Token (UNA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17,11M
$ 17,11M$ 17,11M
Общее предложение:
$ 990,63M
$ 990,63M$ 990,63M
Оборотное предложение:
$ 611,52M
$ 611,52M$ 611,52M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 27,71M
$ 27,71M$ 27,71M
Исторический максимум:
$ 0,154495
$ 0,154495$ 0,154495
Исторический минимум:
$ 0,00648287
$ 0,00648287$ 0,00648287
Текущая цена:
$ 0,02796055
$ 0,02796055$ 0,02796055

Токеномика Unagi Token (UNA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Unagi Token (UNA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UNA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UNA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNA, изучите текущую цену UNA!

Прогноз цены UNA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.