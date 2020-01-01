Токеномика Ultraround Money (CIRCLE) Откройте для себя ключевую информацию о Ultraround Money (CIRCLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ultraround Money (CIRCLE) Circle is an experimental token exploring the possibilities around Uniswap v3 liquidity mechanism. It is a deflationary token. Официальный сайт: https://ultraroundmoney.com/ Whitepaper: https://ultraroundmoney.com/pdf/whitepaper.pdf Купить CIRCLE сейчас!

Токеномика и анализ цен Ultraround Money (CIRCLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ultraround Money (CIRCLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 978,77K $ 978,77K $ 978,77K Общее предложение: $ 842,70K $ 842,70K $ 842,70K Оборотное предложение: $ 842,70K $ 842,70K $ 842,70K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 978,77K $ 978,77K $ 978,77K Исторический максимум: $ 35,32 $ 35,32 $ 35,32 Исторический минимум: $ 0,407855 $ 0,407855 $ 0,407855 Текущая цена: $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 Узнайте больше о цене Ultraround Money (CIRCLE)

Токеномика Ultraround Money (CIRCLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ultraround Money (CIRCLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CIRCLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CIRCLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CIRCLE, изучите текущую цену CIRCLE!

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