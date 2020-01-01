Токеномика Twin Protocol (TWIN) Откройте для себя ключевую информацию о Twin Protocol (TWIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Twin Protocol (TWIN) Create, train and monetize your digital Twin Create Register your Twin ID, create your avatar and establish your profile. It's as easy as that... and best of all it's free to do. Train Begin training your AI Twin by answering questions, uploading data, audio files, podcasts, PDFs,...etc. Earn Earn TWIN tokens/points each time your Twin is accessed in the marketplace - enabling you to generate passive income. Официальный сайт: https://twinprotocol.com/ Купить TWIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Twin Protocol (TWIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Twin Protocol (TWIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 521,55K $ 521,55K $ 521,55K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 262,95M $ 262,95M $ 262,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,98M $ 1,98M $ 1,98M Исторический максимум: $ 0,099439 $ 0,099439 $ 0,099439 Исторический минимум: $ 0,00197387 $ 0,00197387 $ 0,00197387 Текущая цена: $ 0,00198348 $ 0,00198348 $ 0,00198348 Узнайте больше о цене Twin Protocol (TWIN)

Токеномика Twin Protocol (TWIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Twin Protocol (TWIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TWIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TWIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TWIN, изучите текущую цену TWIN!

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