Токеномика Trump Official Dance Move (SHIMMY) Откройте для себя ключевую информацию о Trump Official Dance Move (SHIMMY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Trump Official Dance Move (SHIMMY) SHIMMY is a meme token launched off of pump.fun, the token is inspired by the signature dance move of the President of the United States Donald Trump. The project is community owned and managed with memetic content being produced to celebrate the virality of the dance move following Trump's re-election. The token has purpose or function and there is no intention of building any further utility besides memes. Официальный сайт: https://x.com/ShimmyCoin Купить SHIMMY сейчас!

Токеномика и анализ цен Trump Official Dance Move (SHIMMY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Trump Official Dance Move (SHIMMY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,48K $ 30,48K $ 30,48K Общее предложение: $ 999,44M $ 999,44M $ 999,44M Оборотное предложение: $ 999,44M $ 999,44M $ 999,44M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,48K $ 30,48K $ 30,48K Исторический максимум: $ 0,00455359 $ 0,00455359 $ 0,00455359 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Trump Official Dance Move (SHIMMY)

Токеномика Trump Official Dance Move (SHIMMY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Trump Official Dance Move (SHIMMY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHIMMY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHIMMY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIMMY, изучите текущую цену SHIMMY!

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