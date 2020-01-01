Токеномика Trader (TDE)

Токеномика Trader (TDE)

Откройте для себя ключевую информацию о Trader (TDE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Trader (TDE)

The Trader token was developed to enable semi-automatic self-valuation. The token appreciation process occurs as follows:

Transaction fees are charged on all token movements. These fees are mostly used to purchase assets, aiming at short, medium and long-term profits, which will be reinvested in the project.

A portion of the profit obtained from the project's investments will be used to purchase the Trader token itself, which will be sent to a burn/destroy wallet, making the token more scarce. To optimize the profits that the project can offer to investors, a long-term investment approach is recommended, ideally for a full crypto asset market cycle, which lasts approximately four years.

Официальный сайт:
https://tokentrader.site/
Whitepaper:
https://tokentrader.site/whitepaper

Токеномика и анализ цен Trader (TDE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Trader (TDE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 983,74K
$ 983,74K$ 983,74K
Общее предложение:
$ 948,44K
$ 948,44K$ 948,44K
Оборотное предложение:
$ 948,44K
$ 948,44K$ 948,44K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 983,74K
$ 983,74K$ 983,74K
Исторический максимум:
$ 5,15
$ 5,15$ 5,15
Исторический минимум:
$ 0,545218
$ 0,545218$ 0,545218
Текущая цена:
$ 1,037
$ 1,037$ 1,037

Токеномика Trader (TDE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Trader (TDE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TDE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TDE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TDE, изучите текущую цену TDE!

Прогноз цены TDE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.