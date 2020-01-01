Токеномика Ton Inu (TINU) Откройте для себя ключевую информацию о Ton Inu (TINU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ton Inu (TINU) Ton Inu Token, operating on the TON network, stands as a versatile utility token offering an array of functionalities. Backed by multiple Telegram bots, Ton Inu provides users with advanced utilities, including a token scanner and a token buy bot. Официальный сайт: https://toninu.tech Купить TINU сейчас!

Токеномика и анализ цен Ton Inu (TINU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ton Inu (TINU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 78.26K $ 78.26K $ 78.26K Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 78.26K $ 78.26K $ 78.26K Исторический максимум: $ 0.00791586 $ 0.00791586 $ 0.00791586 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Ton Inu (TINU)

Токеномика Ton Inu (TINU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ton Inu (TINU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TINU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TINU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TINU, изучите текущую цену TINU!

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