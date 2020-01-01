Токеномика Tigra (TIGRA) Откройте для себя ключевую информацию о Tigra (TIGRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tigra (TIGRA) Tigra is no ordinary cat. Tigra is one half of the dynamic duo of the Buterin household, as evidenced on multiple occasions by Maia Buterin. Tigra has a sleek, mischief-filled grace complementing Hemule's charm, together they are both the heart and soul of the Buterin family. Официальный сайт: https://tigraeth.org/ Купить TIGRA сейчас!

Токеномика и анализ цен Tigra (TIGRA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tigra (TIGRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 98,25K $ 98,25K $ 98,25K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 98,25K $ 98,25K $ 98,25K Исторический максимум: $ 0,00258221 $ 0,00258221 $ 0,00258221 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Tigra (TIGRA)

Токеномика Tigra (TIGRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tigra (TIGRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TIGRA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TIGRA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TIGRA, изучите текущую цену TIGRA!

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