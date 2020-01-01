Токеномика This Is My Iguana (TIMI) Откройте для себя ключевую информацию о This Is My Iguana (TIMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о This Is My Iguana (TIMI) Brian, the bald-headed mastermind steering the ship at Coinbase, has a not-so-secret childhood hero: an iguana! Although the iguana's name remains unknown, it doesn't diminish the significant role it played in young Brian's life. Brian affectionately introduces this inspiring reptile as "This Is My Iguana," or $TIMI for short. The iguana's influence on Brian is evident, as he often shares stories about how this unique pet taught him resilience, adaptability, and the importance of thinking outside the box. These lessons have undeniably shaped his approach to innovation and leadership at Coinbase, making $TIMI more than just a quirky mascot—it's a symbol of the unconventional thinking that drives the company forward. Официальный сайт: https://thisismyiguana.io/ Купить TIMI сейчас!

Токеномика и анализ цен This Is My Iguana (TIMI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене This Is My Iguana (TIMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 153,07K $ 153,07K $ 153,07K Общее предложение: $ 942,23M $ 942,23M $ 942,23M Оборотное предложение: $ 942,23M $ 942,23M $ 942,23M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 153,07K $ 153,07K $ 153,07K Исторический максимум: $ 0,00860314 $ 0,00860314 $ 0,00860314 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00016245 $ 0,00016245 $ 0,00016245 Узнайте больше о цене This Is My Iguana (TIMI)

Токеномика This Is My Iguana (TIMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики This Is My Iguana (TIMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TIMI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TIMI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TIMI, изучите текущую цену TIMI!

Прогноз цены TIMI Хотите узнать, куда может двигаться TIMI? Наша страница прогноза цены TIMI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TIMI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!