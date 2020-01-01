Токеномика Theory Of Gravity (THOG) Откройте для себя ключевую информацию о Theory Of Gravity (THOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Theory Of Gravity (THOG) Theory Of Gravity is a fair launch memecoin, with games, NFTs and more. Официальный сайт: https://thog.xyz Купить THOG сейчас!

Токеномика и анализ цен Theory Of Gravity (THOG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Theory Of Gravity (THOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 120,66K $ 120,66K $ 120,66K Общее предложение: $ 948,50M $ 948,50M $ 948,50M Оборотное предложение: $ 948,50M $ 948,50M $ 948,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 120,66K $ 120,66K $ 120,66K Исторический максимум: $ 0,01931345 $ 0,01931345 $ 0,01931345 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0001266 $ 0,0001266 $ 0,0001266 Узнайте больше о цене Theory Of Gravity (THOG)

Токеномика Theory Of Gravity (THOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Theory Of Gravity (THOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов THOG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов THOG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой THOG, изучите текущую цену THOG!

Прогноз цены THOG Хотите узнать, куда может двигаться THOG? Наша страница прогноза цены THOG объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена THOG прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!