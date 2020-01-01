Токеномика TheCat (THECAT) Откройте для себя ключевую информацию о TheCat (THECAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен TheCat (THECAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TheCat (THECAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 421,58K $ 421,58K $ 421,58K Общее предложение: $ 790,14M $ 790,14M $ 790,14M Оборотное предложение: $ 790,14M $ 790,14M $ 790,14M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 421,58K $ 421,58K $ 421,58K Исторический максимум: $ 0,00705905 $ 0,00705905 $ 0,00705905 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00053626 $ 0,00053626 $ 0,00053626 Узнайте больше о цене TheCat (THECAT)

Токеномика TheCat (THECAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TheCat (THECAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов THECAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов THECAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой THECAT, изучите текущую цену THECAT!

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