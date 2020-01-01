Токеномика TheCat (THECAT)

Токеномика TheCat (THECAT)

Откройте для себя ключевую информацию о TheCat (THECAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TheCat (THECAT)

On a mission to SOLANEYEZ the next billion normies

In a universe where each blockchain boasts its own distinctive eye color, Solana shines with its brilliant, unique Solana-colored eyes. Yet, many individuals, known as Normies, remain unaware of this captivating world.

$THECAT is on a mission to Solaneyez everyone, especially those unfamiliar with crypto. With its radiant eyes and formidable presence, $THECAT aims to reveal the wonders of Solana to all.

Официальный сайт:
https://thecat.meme/

Токеномика и анализ цен TheCat (THECAT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TheCat (THECAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 421,58K
$ 421,58K$ 421,58K
Общее предложение:
$ 790,14M
$ 790,14M$ 790,14M
Оборотное предложение:
$ 790,14M
$ 790,14M$ 790,14M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 421,58K
$ 421,58K$ 421,58K
Исторический максимум:
$ 0,00705905
$ 0,00705905$ 0,00705905
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00053626
$ 0,00053626$ 0,00053626

Токеномика TheCat (THECAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TheCat (THECAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов THECAT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов THECAT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой THECAT, изучите текущую цену THECAT!

Прогноз цены THECAT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.