Токеномика The Martian Dog (MARVIN) Откройте для себя ключевую информацию о The Martian Dog (MARVIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Martian Dog (MARVIN) Marvin is a token adopted Dog Meme theme, run by community itself, Marvin unites puppy and elon lovers around the world, and also brings interesting ideas as a basis for future project steps, with transparent development and safe tokenomics. Marvin, a Havanese, has Elon Musk as his emotional support. We adore the adorable Marvin just as much as Elon does. Marvin created with 420,690,000,000 total supply, based on ETHEREUM blockchain, 0/0 tax, renounced and LP burnt. Официальный сайт: https://www.elonlovemarvin.com/ Купить MARVIN сейчас!

Токеномика и анализ цен The Martian Dog (MARVIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Martian Dog (MARVIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 148,17K $ 148,17K $ 148,17K Общее предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Оборотное предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 148,17K $ 148,17K $ 148,17K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене The Martian Dog (MARVIN)

Токеномика The Martian Dog (MARVIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Martian Dog (MARVIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MARVIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MARVIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MARVIN, изучите текущую цену MARVIN!

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