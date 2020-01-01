Токеномика The Last Play (RETIRE)

Токеномика The Last Play (RETIRE)

Откройте для себя ключевую информацию о The Last Play (RETIRE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о The Last Play (RETIRE)

The Last Play is Crypto’s 401k.

RETIRE is more than a coin; it’s The Last Play. We are a community dedicated to breaking free from the grind and building true generational wealth. With RETIRE, our mission is simple yet profound: to provide a pathway to retire yourself and secure financial freedom for your bloodline. While others chase hype and trends, we’re focused on creating a legacy that lasts beyond the typical cycle. RETIRE is about making the one move that matters, with a vision for long-term value, freedom, and impact. This isn’t just a meme —it’s a purpose-driven commitment to building a legacy.

Официальный сайт:
https://x.com/i/communities/1852918705610534962

Токеномика и анализ цен The Last Play (RETIRE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Last Play (RETIRE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,17M
$ 2,17M$ 2,17M
Общее предложение:
$ 999,83M
$ 999,83M$ 999,83M
Оборотное предложение:
$ 999,83M
$ 999,83M$ 999,83M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,17M
$ 2,17M$ 2,17M
Исторический максимум:
$ 0,01624073
$ 0,01624073$ 0,01624073
Исторический минимум:
$ 0,0004575
$ 0,0004575$ 0,0004575
Текущая цена:
$ 0,00220922
$ 0,00220922$ 0,00220922

Токеномика The Last Play (RETIRE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики The Last Play (RETIRE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RETIRE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RETIRE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RETIRE, изучите текущую цену RETIRE!

Прогноз цены RETIRE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.