Токеномика The Last Play (RETIRE) Откройте для себя ключевую информацию о The Last Play (RETIRE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Last Play (RETIRE) The Last Play is Crypto’s 401k. RETIRE is more than a coin; it’s The Last Play. We are a community dedicated to breaking free from the grind and building true generational wealth. With RETIRE, our mission is simple yet profound: to provide a pathway to retire yourself and secure financial freedom for your bloodline. While others chase hype and trends, we’re focused on creating a legacy that lasts beyond the typical cycle. RETIRE is about making the one move that matters, with a vision for long-term value, freedom, and impact. This isn’t just a meme —it’s a purpose-driven commitment to building a legacy. Официальный сайт: https://x.com/i/communities/1852918705610534962 Купить RETIRE сейчас!

Токеномика и анализ цен The Last Play (RETIRE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Last Play (RETIRE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,17M $ 2,17M $ 2,17M Общее предложение: $ 999,83M $ 999,83M $ 999,83M Оборотное предложение: $ 999,83M $ 999,83M $ 999,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,17M $ 2,17M $ 2,17M Исторический максимум: $ 0,01624073 $ 0,01624073 $ 0,01624073 Исторический минимум: $ 0,0004575 $ 0,0004575 $ 0,0004575 Текущая цена: $ 0,00220922 $ 0,00220922 $ 0,00220922 Узнайте больше о цене The Last Play (RETIRE)

Токеномика The Last Play (RETIRE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Last Play (RETIRE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RETIRE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RETIRE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RETIRE, изучите текущую цену RETIRE!

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