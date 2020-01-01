Токеномика The Grays Currency (PTGC) Откройте для себя ключевую информацию о The Grays Currency (PTGC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Grays Currency (PTGC) 1st truly decentralized DOA on Pulse Chain. Collect rewards simply by holding. Earn double the rewards by Staking with no time lock. Proposals on the DOA can be created by becoming one of the top 100 stakers. All Stakers can partake in voting on active proposals. The Grays Mission: Buy and Burn LP's. Официальный сайт: https://www.pulsetgc.com/ Купить PTGC сейчас!

Токеномика и анализ цен The Grays Currency (PTGC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Grays Currency (PTGC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 75,53M $ 75,53M $ 75,53M Общее предложение: $ 291,67B $ 291,67B $ 291,67B Оборотное предложение: $ 291,67B $ 291,67B $ 291,67B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 75,53M $ 75,53M $ 75,53M Исторический максимум: $ 0,00132623 $ 0,00132623 $ 0,00132623 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0002588 $ 0,0002588 $ 0,0002588 Узнайте больше о цене The Grays Currency (PTGC)

Токеномика The Grays Currency (PTGC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Grays Currency (PTGC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PTGC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PTGC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PTGC, изучите текущую цену PTGC!

Прогноз цены PTGC Хотите узнать, куда может двигаться PTGC? Наша страница прогноза цены PTGC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PTGC прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!