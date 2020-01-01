Токеномика Thales AI (THALES) Откройте для себя ключевую информацию о Thales AI (THALES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Thales AI (THALES) Thales is an AI-powered agent fine-tuned to access and analyze various data sources. Leveraging these insights, Thales generates data-driven content for social media platforms, functioning like a human Key Opinion Leader (KOL). Furthermore, Thales is one of the first AI agents capable of autonomously transacting on-chain, navigating DeFi ecosystems, and executing strategic operations. Built on open-source and decentralized technology, Thales embodies the principles of transparency and innovation. Официальный сайт: https://thalesai.net/home Купить THALES сейчас!

Токеномика и анализ цен Thales AI (THALES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Thales AI (THALES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 48,01K $ 48,01K $ 48,01K Общее предложение: $ 999,79M $ 999,79M $ 999,79M Оборотное предложение: $ 999,79M $ 999,79M $ 999,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 48,01K $ 48,01K $ 48,01K Исторический максимум: $ 0,03144888 $ 0,03144888 $ 0,03144888 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Thales AI (THALES)

Токеномика Thales AI (THALES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Thales AI (THALES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов THALES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов THALES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой THALES, изучите текущую цену THALES!

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