Токеномика Tether Gold Tokens (XAUT0) Откройте для себя ключевую информацию о Tether Gold Tokens (XAUT0), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Tether Gold Tokens (XAUT0) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tether Gold Tokens (XAUT0), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Общее предложение: $ 949.65 $ 949.65 $ 949.65 Оборотное предложение: $ 949.65 $ 949.65 $ 949.65 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Исторический максимум: $ 3,596.03 $ 3,596.03 $ 3,596.03 Исторический минимум: $ 3,249.8 $ 3,249.8 $ 3,249.8 Текущая цена: $ 3,295.04 $ 3,295.04 $ 3,295.04 Узнайте больше о цене Tether Gold Tokens (XAUT0)

Токеномика Tether Gold Tokens (XAUT0): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tether Gold Tokens (XAUT0) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XAUT0, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XAUT0. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XAUT0, изучите текущую цену XAUT0!

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