Токеномика Terry In The Trenches (TERRY) Откройте для себя ключевую информацию о Terry In The Trenches (TERRY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Terry In The Trenches (TERRY) Terry in the Trenches is a memecoin created to honor and celebrate those who trade tokens daily, often referred to as "trenches." At its heart is the story of Terry, a determined turtle who symbolizes resilience, positivity, and joy in the often chaotic world of trading. This project aims to make the experience of trading memecoins not only rewarding but also fun and lighthearted. Terry represents the unwavering spirit of the community, bringing humor and a sense of camaraderie to traders worldwide while reminding everyone to embrace the ups and downs with a smile. Официальный сайт: https://trenchesterry.com/ Купить TERRY сейчас!

Токеномика и анализ цен Terry In The Trenches (TERRY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Terry In The Trenches (TERRY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 82,65K $ 82,65K $ 82,65K Общее предложение: $ 912,39M $ 912,39M $ 912,39M Оборотное предложение: $ 912,39M $ 912,39M $ 912,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 82,65K $ 82,65K $ 82,65K Исторический максимум: $ 0,03385244 $ 0,03385244 $ 0,03385244 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Terry In The Trenches (TERRY)

Токеномика Terry In The Trenches (TERRY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Terry In The Trenches (TERRY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TERRY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TERRY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TERRY, изучите текущую цену TERRY!

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