Токеномика Tellor Tributes (TRB) Откройте для себя ключевую информацию о Tellor Tributes (TRB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tellor Tributes (TRB) Smart contracts on Ethereum are fully self contained and any information or access to off-chain data is restricted. Tellor solves this problem by creating a system where parties can request the value of an off-chain data point (e.g. ETH/USD) and miners compete to add this value to an on-chain data bank, accessible by all Ethereum smart contracts. Inputs to a data series are secured by a network of staked miners. The main Tellor smart contract creates a time series of each requested data series and aims to become the standard source of high value data for decentralized applications. This oracle, “Tellor”, utilizes similar incentive mechanisms to other cryptocurrency systems through the issuance of Tellor’s token, Tributes, that are used to request a particular data series from miners. Официальный сайт: http://www.tellor.io/ Купить TRB сейчас!

Токеномика и анализ цен Tellor Tributes (TRB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tellor Tributes (TRB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 102,47M $ 102,47M $ 102,47M Общее предложение: $ 2,76M $ 2,76M $ 2,76M Оборотное предложение: $ 2,69M $ 2,69M $ 2,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 105,33M $ 105,33M $ 105,33M Исторический максимум: $ 593,09 $ 593,09 $ 593,09 Исторический минимум: $ 0,01001379 $ 0,01001379 $ 0,01001379 Текущая цена: $ 38,15 $ 38,15 $ 38,15 Узнайте больше о цене Tellor Tributes (TRB)

Токеномика Tellor Tributes (TRB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tellor Tributes (TRB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRB, изучите текущую цену TRB!

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