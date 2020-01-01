Токеномика Tarot V1 (TAROT) Откройте для себя ключевую информацию о Tarot V1 (TAROT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tarot V1 (TAROT) Tarot is a decentralized lending protocol on Fantom Opera where users can participate as lenders or borrowers in isolated lending pools. Lenders can supply tokens to any lending pool in the Tarot Protocol to earn passive yield without impermanent loss, while borrowers can deposit LP tokens in a lending pool to borrow additional tokens in the token pair. This enables borrowers to leverage their LP tokens for even more LP tokens, allowing for leveraged yield farming and enhanced liquidity providing rewards. Официальный сайт: https://www.tarot.to Купить TAROT сейчас!

Токеномика и анализ цен Tarot V1 (TAROT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tarot V1 (TAROT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 756,15K $ 756,15K $ 756,15K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 67,70M $ 67,70M $ 67,70M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,12M $ 1,12M $ 1,12M Исторический максимум: $ 4,1 $ 4,1 $ 4,1 Исторический минимум: $ 0,00047797 $ 0,00047797 $ 0,00047797 Текущая цена: $ 0,01116905 $ 0,01116905 $ 0,01116905 Узнайте больше о цене Tarot V1 (TAROT)

Токеномика Tarot V1 (TAROT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tarot V1 (TAROT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TAROT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TAROT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAROT, изучите текущую цену TAROT!

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