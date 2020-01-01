Токеномика Swop (SWOP)

Токеномика Swop (SWOP)

Откройте для себя ключевую информацию о Swop (SWOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Swop (SWOP)

The $SWOP token is the native utility and incentive layer of the Swop ecosystem.

It powers and rewards the protocol through:

-Staking for Discoverability: Stake $SWOP to boost visibility of posts, products, or profiles

-Fee Discounts: Reduced fees on mints, redemptions, and swaps

-Access Control: Gate premium templates, analytics, or advanced SmartSite tools

-Governance (future): Vote on protocol upgrades, partner templates, and funding rounds

$SWOP aligns creators, users, and developers through shared ownership of the interaction layer itself.

Официальный сайт:
https://swopme.co
Whitepaper:
https://swopple.gitbook.io/swop

Токеномика и анализ цен Swop (SWOP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Swop (SWOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 95,30M
$ 95,30M$ 95,30M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 95,30M
$ 95,30M$ 95,30M
Исторический максимум:
$ 0,01006347
$ 0,01006347$ 0,01006347
Исторический минимум:
$ 0,00932577
$ 0,00932577$ 0,00932577
Текущая цена:
$ 0,00952966
$ 0,00952966$ 0,00952966

Токеномика Swop (SWOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Swop (SWOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SWOP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SWOP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWOP, изучите текущую цену SWOP!

Прогноз цены SWOP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.