Токеномика Swop (SWOP)
Информация о Swop (SWOP)
The $SWOP token is the native utility and incentive layer of the Swop ecosystem.
It powers and rewards the protocol through:
-Staking for Discoverability: Stake $SWOP to boost visibility of posts, products, or profiles
-Fee Discounts: Reduced fees on mints, redemptions, and swaps
-Access Control: Gate premium templates, analytics, or advanced SmartSite tools
-Governance (future): Vote on protocol upgrades, partner templates, and funding rounds
$SWOP aligns creators, users, and developers through shared ownership of the interaction layer itself.
Токеномика и анализ цен Swop (SWOP)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Swop (SWOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Swop (SWOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Swop (SWOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SWOP, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SWOP.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWOP, изучите текущую цену SWOP!
Прогноз цены SWOP
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.