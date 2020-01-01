Токеномика Swop (SWOP) Откройте для себя ключевую информацию о Swop (SWOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Swop (SWOP) The $SWOP token is the native utility and incentive layer of the Swop ecosystem. It powers and rewards the protocol through: -Staking for Discoverability: Stake $SWOP to boost visibility of posts, products, or profiles -Fee Discounts: Reduced fees on mints, redemptions, and swaps -Access Control: Gate premium templates, analytics, or advanced SmartSite tools -Governance (future): Vote on protocol upgrades, partner templates, and funding rounds $SWOP aligns creators, users, and developers through shared ownership of the interaction layer itself. Официальный сайт: https://swopme.co Whitepaper: https://swopple.gitbook.io/swop Купить SWOP сейчас!

Токеномика и анализ цен Swop (SWOP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Swop (SWOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 95,30M $ 95,30M $ 95,30M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 95,30M $ 95,30M $ 95,30M Исторический максимум: $ 0,01006347 $ 0,01006347 $ 0,01006347 Исторический минимум: $ 0,00932577 $ 0,00932577 $ 0,00932577 Текущая цена: $ 0,00952966 $ 0,00952966 $ 0,00952966 Узнайте больше о цене Swop (SWOP)

Токеномика Swop (SWOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Swop (SWOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SWOP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SWOP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWOP, изучите текущую цену SWOP!

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