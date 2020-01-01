Токеномика Styro Steve (SS)
Информация о Styro Steve (SS)
The most fair distributed and unique memecoin on Solana regarding hairloss cure charity. It focuses on equitable distribution via advanced tech, eliminating biases. What makes it stand out is its dedication to hairloss cure research through charity. Solana offers speed and scalability for seamless operation. This memecoin can draw diverse investors, from crypto enthusiasts to health and charity advocates.
Токеномика и анализ цен Styro Steve (SS)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Styro Steve (SS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Styro Steve (SS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Styro Steve (SS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SS, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SS.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SS, изучите текущую цену SS!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.