Токеномика Styro Steve (SS) Откройте для себя ключевую информацию о Styro Steve (SS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Styro Steve (SS) The most fair distributed and unique memecoin on Solana regarding hairloss cure charity. It focuses on equitable distribution via advanced tech, eliminating biases. What makes it stand out is its dedication to hairloss cure research through charity. Solana offers speed and scalability for seamless operation. This memecoin can draw diverse investors, from crypto enthusiasts to health and charity advocates. Официальный сайт: https://www.tiktok.com/@styro.steve Купить SS сейчас!

Токеномика и анализ цен Styro Steve (SS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Styro Steve (SS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 44,12K $ 44,12K $ 44,12K Общее предложение: $ 999,78M $ 999,78M $ 999,78M Оборотное предложение: $ 999,78M $ 999,78M $ 999,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 44,12K $ 44,12K $ 44,12K Исторический максимум: $ 0,01499916 $ 0,01499916 $ 0,01499916 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Styro Steve (SS)

Токеномика Styro Steve (SS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Styro Steve (SS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SS, изучите текущую цену SS!

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