Токеномика Stride Staked TIA (STTIA) Откройте для себя ключевую информацию о Stride Staked TIA (STTIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stride Staked TIA (STTIA) stTIA is the liquid staking token for Celestia's native TIA token, issued by the Stride Protocol Официальный сайт: https://www.stride.zone/ Купить STTIA сейчас!

Токеномика и анализ цен Stride Staked TIA (STTIA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stride Staked TIA (STTIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,82M $ 1,82M $ 1,82M Общее предложение: $ 1,13M $ 1,13M $ 1,13M Оборотное предложение: $ 1,13M $ 1,13M $ 1,13M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,82M $ 1,82M $ 1,82M Исторический максимум: $ 20,73 $ 20,73 $ 20,73 Исторический минимум: $ 0,00000478 $ 0,00000478 $ 0,00000478 Текущая цена: $ 1,62 $ 1,62 $ 1,62 Узнайте больше о цене Stride Staked TIA (STTIA)

Токеномика Stride Staked TIA (STTIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stride Staked TIA (STTIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STTIA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STTIA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STTIA, изучите текущую цену STTIA!

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