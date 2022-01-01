Токеномика Stride Staked Injective (STINJ) Откройте для себя ключевую информацию о Stride Staked Injective (STINJ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stride Staked Injective (STINJ) stINJ is the token received in exchange for staking INJ with Stride. INJ is the native token of Injective Protocol. By staking INJ with Stride, users can earn stINJ, which are redeemable for INJ at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on INJ. Stride supports staking INJ on its mainnet, which launched in late July 2022. With stINJ, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Injective Protocol's DeFi offerings and pursue more yields within the ecosystem. Официальный сайт: https://www.stride.zone/ Купить STINJ сейчас!

Токеномика и анализ цен Stride Staked Injective (STINJ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stride Staked Injective (STINJ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 365,41K $ 365,41K $ 365,41K Общее предложение: $ 23,65K $ 23,65K $ 23,65K Оборотное предложение: $ 23,65K $ 23,65K $ 23,65K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 365,41K $ 365,41K $ 365,41K Исторический максимум: $ 62,85 $ 62,85 $ 62,85 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 15,45 $ 15,45 $ 15,45 Узнайте больше о цене Stride Staked Injective (STINJ)

Токеномика Stride Staked Injective (STINJ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stride Staked Injective (STINJ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STINJ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STINJ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STINJ, изучите текущую цену STINJ!

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