Токеномика Steem Dollars (SBD) Откройте для себя ключевую информацию о Steem Dollars (SBD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Steem Dollars (SBD) Steem Dollars are liquid stable-value currency tokens designed to be pegged to $1 USD. Steem Dollars can be traded with STEEM and transferred to other accounts for commerce or exchange. Официальный сайт: https://steem.com/ Купить SBD сейчас!

Токеномика и анализ цен Steem Dollars (SBD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Steem Dollars (SBD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,37M $ 7,37M $ 7,37M Общее предложение: $ 9,45M $ 9,45M $ 9,45M Оборотное предложение: $ 9,45M $ 9,45M $ 9,45M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,37M $ 7,37M $ 7,37M Исторический максимум: $ 19,02 $ 19,02 $ 19,02 Исторический минимум: $ 0,23394 $ 0,23394 $ 0,23394 Текущая цена: $ 0,779757 $ 0,779757 $ 0,779757 Узнайте больше о цене Steem Dollars (SBD)

Токеномика Steem Dollars (SBD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Steem Dollars (SBD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SBD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SBD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SBD, изучите текущую цену SBD!

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