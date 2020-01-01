Токеномика STASIS EURO (EURS) Откройте для себя ключевую информацию о STASIS EURO (EURS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о STASIS EURO (EURS) EURS token is a virtual financial asset that is designed to digitally mirror the EURO on the condition that its value is tied to the value of its collateral. Download STASIS Stablecoin wallet: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stasis.stasiswallet iOS: https://itunes.apple.com/app/stasis-wallet/id1371949230 Официальный сайт: https://stasis.net/ Купить EURS сейчас!

Токеномика и анализ цен STASIS EURO (EURS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене STASIS EURO (EURS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 145,05M $ 145,05M $ 145,05M Общее предложение: $ 124,13M $ 124,13M $ 124,13M Оборотное предложение: $ 124,13M $ 124,13M $ 124,13M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 145,05M $ 145,05M $ 145,05M Исторический максимум: $ 1,79 $ 1,79 $ 1,79 Исторический минимум: $ 0,929636 $ 0,929636 $ 0,929636 Текущая цена: $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 Узнайте больше о цене STASIS EURO (EURS)

Токеномика STASIS EURO (EURS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики STASIS EURO (EURS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EURS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EURS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EURS, изучите текущую цену EURS!

Прогноз цены EURS Хотите узнать, куда может двигаться EURS? Наша страница прогноза цены EURS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена EURS прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!