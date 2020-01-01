Токеномика STASIS EURO (EURS)

Токеномика STASIS EURO (EURS)

Откройте для себя ключевую информацию о STASIS EURO (EURS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о STASIS EURO (EURS)

EURS token is a virtual financial asset that is designed to digitally mirror the EURO on the condition that its value is tied to the value of its collateral.

Download STASIS Stablecoin wallet: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stasis.stasiswallet iOS: https://itunes.apple.com/app/stasis-wallet/id1371949230

Официальный сайт:
https://stasis.net/

Токеномика и анализ цен STASIS EURO (EURS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене STASIS EURO (EURS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 145,05M
$ 145,05M$ 145,05M
Общее предложение:
$ 124,13M
$ 124,13M$ 124,13M
Оборотное предложение:
$ 124,13M
$ 124,13M$ 124,13M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 145,05M
$ 145,05M$ 145,05M
Исторический максимум:
$ 1,79
$ 1,79$ 1,79
Исторический минимум:
$ 0,929636
$ 0,929636$ 0,929636
Текущая цена:
$ 1,17
$ 1,17$ 1,17

Токеномика STASIS EURO (EURS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики STASIS EURO (EURS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EURS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EURS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EURS, изучите текущую цену EURS!

Прогноз цены EURS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.