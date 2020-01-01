Токеномика StarSlax (SSLX) Откройте для себя ключевую информацию о StarSlax (SSLX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о StarSlax (SSLX) About: Sl8 (Slate) is a Ukrainian social crypto platform. StarSlax (SSLX) is a native token of the Sl8, based on the Stellar Distributed Ledger Technology. Официальный сайт: https://sl8.online/ Купить SSLX сейчас!

Токеномика и анализ цен StarSlax (SSLX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене StarSlax (SSLX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,33M $ 1,33M $ 1,33M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 2,77B $ 2,77B $ 2,77B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,80M $ 4,80M $ 4,80M Исторический максимум: $ 0,02493174 $ 0,02493174 $ 0,02493174 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00048011 $ 0,00048011 $ 0,00048011 Узнайте больше о цене StarSlax (SSLX)

Токеномика StarSlax (SSLX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики StarSlax (SSLX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SSLX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SSLX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SSLX, изучите текущую цену SSLX!

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