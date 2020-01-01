Токеномика STARKNET BROTHER (BROTHER) Откройте для себя ключевую информацию о STARKNET BROTHER (BROTHER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о STARKNET BROTHER (BROTHER) $BROTHER: Stark's Community Revolution Liquidity Locked Forever 5% for community wallet take over Where Unity Meets Innovation Culture = Inevitable $BROTHER: Fueling Stark’s Community Revolution $BROTHER is a cultural movement. With liquidity locked permanently and 5% allocated to a community wallet, $BROTHER empowers a decentralized takeover driven by the people. Built to foster shared growth, it symbolizes that culture is inevitable in crypto, creating a resilient, community-centered ecosystem. STARKNET BROTHER is the new moto of the blockchain world. Официальный сайт: https://www.supbro.fun/ Купить BROTHER сейчас!

Токеномика и анализ цен STARKNET BROTHER (BROTHER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене STARKNET BROTHER (BROTHER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 143,70K $ 143,70K $ 143,70K Общее предложение: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Оборотное предложение: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 143,70K $ 143,70K $ 143,70K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене STARKNET BROTHER (BROTHER)

Токеномика STARKNET BROTHER (BROTHER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики STARKNET BROTHER (BROTHER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BROTHER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BROTHER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BROTHER, изучите текущую цену BROTHER!

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