Токеномика StareCat (HELIA) Откройте для себя ключевую информацию о StareCat (HELIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен StareCat (HELIA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене StareCat (HELIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 231,74K $ 231,74K $ 231,74K Общее предложение: $ 998,82M $ 998,82M $ 998,82M Оборотное предложение: $ 998,82M $ 998,82M $ 998,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 231,74K $ 231,74K $ 231,74K Исторический максимум: $ 0,00335083 $ 0,00335083 $ 0,00335083 Исторический минимум: $ 0,00007823 $ 0,00007823 $ 0,00007823 Текущая цена: $ 0,00023166 $ 0,00023166 $ 0,00023166 Узнайте больше о цене StareCat (HELIA)

Токеномика StareCat (HELIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики StareCat (HELIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HELIA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HELIA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HELIA, изучите текущую цену HELIA!

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