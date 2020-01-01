Токеномика STAKE (STAKE) Откройте для себя ключевую информацию о STAKE (STAKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о STAKE (STAKE) STAKE is a new ERC20-type (implemented as an ERC677) token designed to secure the on-chain payment layer and provide a mechanism for validators to receive multiple POS incentives. It is an ERC20-based staking token with a market driven value. Официальный сайт: https://www.staketoken.net/ Купить STAKE сейчас!

Токеномика и анализ цен STAKE (STAKE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене STAKE (STAKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 117,69K $ 117,69K $ 117,69K Общее предложение: $ 8,75M $ 8,75M $ 8,75M Оборотное предложение: $ 1,85M $ 1,85M $ 1,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 557,47K $ 557,47K $ 557,47K Исторический максимум: $ 43,0 $ 43,0 $ 43,0 Исторический минимум: $ 0,00478135 $ 0,00478135 $ 0,00478135 Текущая цена: $ 0,063677 $ 0,063677 $ 0,063677 Узнайте больше о цене STAKE (STAKE)

Токеномика STAKE (STAKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики STAKE (STAKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STAKE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STAKE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STAKE, изучите текущую цену STAKE!

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