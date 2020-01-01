Токеномика Stader ETHx (ETHX)

Токеномика Stader ETHx (ETHX)

Откройте для себя ключевую информацию о Stader ETHx (ETHX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Stader ETHx (ETHX)

What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf

What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc.

History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO.

What’s next for your project?

What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols.

Официальный сайт:
https://staderlabs.com/
Whitepaper:
https://www.staderlabs.com/docs/ETHx%20Litepaper.pdf

Токеномика и анализ цен Stader ETHx (ETHX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stader ETHx (ETHX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 383,07M
$ 383,07M$ 383,07M
Общее предложение:
$ 145,37K
$ 145,37K$ 145,37K
Оборотное предложение:
$ 145,37K
$ 145,37K$ 145,37K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 383,07M
$ 383,07M$ 383,07M
Исторический максимум:
$ 4 275,3
$ 4 275,3$ 4 275,3
Исторический минимум:
$ 1 474,49
$ 1 474,49$ 1 474,49
Текущая цена:
$ 2 635,15
$ 2 635,15$ 2 635,15

Токеномика Stader ETHx (ETHX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Stader ETHx (ETHX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ETHX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ETHX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETHX, изучите текущую цену ETHX!

Прогноз цены ETHX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.