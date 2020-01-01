Токеномика Stader ETHx (ETHX) Откройте для себя ключевую информацию о Stader ETHx (ETHX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stader ETHx (ETHX) What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc. History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO. What’s next for your project? What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols. Официальный сайт: https://staderlabs.com/ Whitepaper: https://www.staderlabs.com/docs/ETHx%20Litepaper.pdf Купить ETHX сейчас!

Токеномика и анализ цен Stader ETHx (ETHX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stader ETHx (ETHX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 383,07M $ 383,07M $ 383,07M Общее предложение: $ 145,37K $ 145,37K $ 145,37K Оборотное предложение: $ 145,37K $ 145,37K $ 145,37K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 383,07M $ 383,07M $ 383,07M Исторический максимум: $ 4 275,3 $ 4 275,3 $ 4 275,3 Исторический минимум: $ 1 474,49 $ 1 474,49 $ 1 474,49 Текущая цена: $ 2 635,15 $ 2 635,15 $ 2 635,15 Узнайте больше о цене Stader ETHx (ETHX)

Токеномика Stader ETHx (ETHX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stader ETHx (ETHX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ETHX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ETHX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETHX, изучите текущую цену ETHX!

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