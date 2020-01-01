Токеномика Stader BNBx (BNBX) Откройте для себя ключевую информацию о Stader BNBx (BNBX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stader BNBx (BNBX) Stader is a non-custodial smart contract-based staking platform that helps users conveniently discover and access staking solutions. We are building key staking middleware infra for multiple PoS networks for retail crypto users, exchanges and custodians. We have recently launched our liquid staking solution on BNB Chain. The liquid token is BNBx. Официальный сайт: https://binance.staderlabs.com/liquid-staking/bnbx Купить BNBX сейчас!

Токеномика и анализ цен Stader BNBx (BNBX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stader BNBx (BNBX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,90M $ 11,90M $ 11,90M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 16,41K $ 16,41K $ 16,41K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Исторический максимум: $ 1 612,2 $ 1 612,2 $ 1 612,2 Исторический минимум: $ 17,73 $ 17,73 $ 17,73 Текущая цена: $ 725,38 $ 725,38 $ 725,38 Узнайте больше о цене Stader BNBx (BNBX)

Токеномика Stader BNBx (BNBX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stader BNBx (BNBX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BNBX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BNBX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BNBX, изучите текущую цену BNBX!

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