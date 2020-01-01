Токеномика Spring Staked SUI (SSUI) Откройте для себя ключевую информацию о Spring Staked SUI (SSUI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Spring Staked SUI (SSUI) SpringSui is a Liquid Staking Token (LST) developed by Suilend, a defi super app on Sui. It offers significant improvements over existing LSTs, most notably instant unstaking. Instant unstaking allows for infinite liquidity when unstaking, enhancing safety by reducing the risk of depegging. In the future, other teams will be able to deploy their own LSTs on the platform permissionlessly and at no cost using the SpringSui Standard. Официальный сайт: https://springsui.com/ Купить SSUI сейчас!

Токеномика и анализ цен Spring Staked SUI (SSUI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Spring Staked SUI (SSUI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,79M $ 23,79M $ 23,79M Общее предложение: $ 8,30M $ 8,30M $ 8,30M Оборотное предложение: $ 8,30M $ 8,30M $ 8,30M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,79M $ 23,79M $ 23,79M Исторический максимум: $ 18,79 $ 18,79 $ 18,79 Исторический минимум: $ 1,75 $ 1,75 $ 1,75 Текущая цена: $ 2,87 $ 2,87 $ 2,87 Узнайте больше о цене Spring Staked SUI (SSUI)

Токеномика Spring Staked SUI (SSUI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Spring Staked SUI (SSUI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SSUI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SSUI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SSUI, изучите текущую цену SSUI!

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